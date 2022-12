PRF realiza ações educativas para o trânsito em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2022, 15:19 horas

Resende – A Polícia Rodoviária Federal realizou na manhã desta quinta-feira (15), ações educativas para o trânsito na sede da 7° Delegacia em Resende e também na saída da cidade na altura do km 310 da BR-116. A operação foi realizada com a colaboração da Guarda Municipal de Resende.

A ação faz parte da Operação Rodovida 2022/2023 que ocorre em todo o país e tem como objetivo levar ações preventivas e educativas para segurança no trânsito.

A atividade, denominada ‘Cinema Rodoviário’, é uma ação educativa na qual os condutores, enquanto fiscalizados, são convidados a participar de uma rápida palestra, realizada de forma presencial pelos agentes. Na palestra são utilizados vídeos educativos e material impresso. O objetivo consiste em aliar a educação para o trânsito com a fiscalização, focados na promoção da conscientização coletiva sobre a vulnerabilidade e responsabilidade de todos envolvidos no trânsito.

Os principais temas abordados durante as palestras foram: utilização do cinto de segurança por todos os passageiros do veículo, a importância do respeito aos limites de velocidade, a utilização incorreta e perigosa do celular durante a condução do veículo e ainda uma outra combinação extremamente imprópria e perigosa que é dirigir sob efeito de álcool. Esses são os principais motivos de acidentes e mortes em rodovias e estradas e anualmente mais de 30 mil pessoas perdem sua vida precocemente devido a acidentes de trânsito no Brasil.