PRF realiza campanha de doação de alimentos e materiais de higiene para caminhoneiros

Matéria publicada em 28 de março de 2020, 12:58 horas

Barra Mansa – A Polícia Rodoviária Federal está realizando uma operação um tanto que diferenciada nas margens da Via Dutra, neste fim de semana. Os agentes se reuniram para doarem alimentos e materiais de higiene para caminheiros da região Sul Fluminense; a concentração está ocorrendo no km 267, próximo à Vila Principal, em Barra Mansa. As doações ocorrem entre 9h e 13h.

A operação de nome “Siga em frente, caminhoneiro” está reunindo a PRF e a SEST/SENAT em prol do próximo. Para doações de materiais de higiene estão: álcool em gel, luvas, máscaras, papel higiênico, lenço umedecido, sabonete, entre outros. Já para doações de alimentos prontos para consumo estão inclusos: marmitas, sanduíches, sucos industrializados, água, refrigerante entre outros. Cada produto deve estar embalado para evitar contaminações.

A campanha também ocorre na BR-393, Rodovia Lúcio Meira, no posto da PRF, na altura do km 275.