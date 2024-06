PRF realiza escolta de carga superdimensionada na Dutra

Rodovia Presidente Dutra – Nesta terça-feira (25), foi iniciada no km 4 da Dutra, em Queluz-SP, sentido Rio de Janeiro, a escolta dedicada para carga superdimensionada, um transformador com 231,7 toneladas, tendo o conjunto transportador mais a carga um peso bruto total de 391,7 toneladas; comprimento total de 59,92 m; largura total de 3,96 m; e altura total 5,75 m.

A carga saiu de Guarulhos/SP com destino Itaguaí/RJ. O comboio se desloca entre 30 a 40 km/h. Devido às dimensões, é possível transitar na maior parte do trecho pela faixa da direita, mas, para passar pelas obras de arte (pontes, viadutos, etc) é necessário passar em velocidade mais reduzida, no centro da pista, passando apenas a carga, sendo necessário segurar o trânsito até que a carga passe totalmente.

Em Resende, por conta da altura, não poderá passar por baixo do viaduto, será necessário desviar pela rotatória da entrada da cidade, próximo ao Spani, passando pela via marginal até retornar à pista principal.

A programação é deslocar com a carga até o km 264 da Dutra, próximo ao Bairro Roma, em Volta Redonda, ainda nesta terça-feira (25).