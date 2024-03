PRF realiza escolta de carga superdimensionada na Dutra

Sul Fluminense – A Equipe DELTA da 7ª PRF iniciou nesta quinta-feira (21), a escolta dedicada a uma carreta transportando carga superdimensionada, com estrutura metálica de 7,60 m de largura, que toma toda a pista.

A escolta se iniciou por volta das 15h30, no km 306 da Dutra, em Resende, sentido Rio de Janeiro.

A programação é de que a carga siga até o km 264 da Dutra, em Volta Redonda, estacionando numa área existente no local, para depois outra equipe da PRF seguir com a carga até o km 233 da Dutra, no Posto PRF de Caiçara.

Após a chegada da carga em Caiçara, prevista para às 23h, a pista sentido descida será interditada, e a pista de subida será utilizada pela carga para descer pela contramão.