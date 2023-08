PRF realiza escolta de carga superdimensionada na Via Dutra

Sul Fluminense – A Polícia Rodoviária Federal está realizando, nesta quinta-feira (10), a escolta de uma carga superdimensionada que estava estacionada no KM 317 da Rodovia Presidente Dutra, próximo à entrada de Penedo, em Itatiaia, no sentido Rio de Janeiro. Segundo os policiais, em Resende, a carga terá que desviar pela rotatória da entrada da cidade.

A previsão é que o veículo chegue até o KM 299 da Via Dutra, na entrada de Bulhões, onde deve ficar estacionado e voltar a circular nesta sexta-feira (11). A PRF atualizou a rota do veículo, carga deve seguir até o KM 264, próximo à entrada do bairro Roma.

Com 51,30 metros de comprimento, 5,90 metros de largura, 5,96 de altura e 250,8 toneladas de peso bruto total, o veículo circula no máximo a 40 quilômetros por hora.