PRF realiza Operação Eleições 2022 em todo o país

Matéria publicada em 1 de outubro de 2022, 08:18 horas

Brasil – Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza desde quarta-feira (28) a primeira fase da Operação Eleições 2022, que ocorre em todo território nacional. A fiscalização é reforçada com o objetivo de garantir a segurança do direito ao voto, a fluidez no trânsito das rodovias federais e o combate aos mais diversos crimes, principalmente os eleitorais.

No primeiro turno, a etapa se estenderá até o dia 03 de outubro. E caso haja segundo turno, finalizará no dia 31.

Estas ações serão realizadas em conjunto com outros órgãos e serão monitoradas em tempo real por meio do Centro de Comando e Controle Nacional (C3N) na Sede Nacional em Brasília, e contarão com o apoio de gabinetes de crise mobilizados no âmbito de todas as unidades regionais.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191.