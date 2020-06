PRF realiza Operação Vulcano na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 13:19 horas

Operação teve como finalidade intensificar a fiscalização (com foco) no sistema de frenagem de veículos pesados, de carga

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal, integrantes do Grupo de Fiscalização de Trânsito da 7ª delegacia em Resende participaram nessa sexta-feira (18) de uma Operação intitulada ”Vulcano” no km 227 da Dutra, no posto PRF Caiçara, no início da descida da Serra das Araras, em Piraí.

Segundo um agente, a operação, que aconteceu simultaneamente em todos os estados do Brasil, seguiu as diretrizes do Centro de Segurança Viária da PRF e teve como finalidade intensificar a fiscalização de veículos pesados, com foco na fiscalização do sistema de frenagem de veículos de carga. Desta forma, contribuir para a redução de acidentes, principalmente aqueles originados por falhas no sistema de frenagem.

No trecho da 7ª DEL PRF a operação foi iniciada às 13h30, encerrada às 17h30. Foram extraídas 10 multas e três veículos foram retidos; um caminhão por mau estado de conservação e por estar com licenciamento vencido, além de uma carreta por estar também em mau estado de conservação, por apresentar pneus lisos e por estar com o sistema de freios parcialmente inoperante. Outra carreta foi multada por apresentar problemas no sistema de freios, gerando risco de acidente grave.

Mais de 500 PRFs de todo o Brasil participaram da operação em âmbito nacional. Segundo um agente, o nome Vulcano foi inspirado no deus da mitologia romana. Era a divindade do fogo, dos metais e da metalurgia, conhecido como o ferreiro divino. Desta forma, tendo relação com os sistemas de freios dos veículos de carga, compostos por peças mecânicas construídas através de processo metalúrgico.