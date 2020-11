PRF recupera carreta com registro de apropriação indébita na Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 07:41 horas

Um homem, de 49 anos, que conduzia o veículo no km 287, foi detido; ocorrência foi registrada na 90ª DP

Barra Mansa – Um homem, de 49 anos, foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta quinta-feira (26), no km 287, da Dutra, posto PRF de Floriano, em Barra Mansa. O suspeito foi abordado enquanto dirigia uma carreta baú, com a placa do semirreboque ilegível, durante ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, por equipe da 7ª DEL PRF.

Segundo a PRF, durante consulta aos sistemas, foi verificado que não havia restrições para o cavalo-trator Volvo/FH12 420, mas para o semirreboque Shiffer, foi constatado registro de apropriação indébita da Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da delegacia de Biritiba Mirim, em 15/05/2020, baseado no artigo 168 do Código Penal, (apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa).

O condutor foi detido e a ocorrência encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa) para registro de recuperação do semirreboque. A PRF afirma que foram verificadas 14 infrações de trânsito na carreta (cavalo-trator e semirreboque). As multas chegaram a quase R$ 3 mil, no total.