PRF recupera carro com registro de apropriação indébita na Dutra

Durante a abordagem, foi verificado um casal como ocupante do veículo e, ao consultar os sistemas da corporação, os agentes constataram que havia um registro de apropriação indébita do veículo.

Barra Mansa – Agentes da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal recuperaram no fim da tarde de sexta-feira (31), na altura do km 290 (sentido Rio), da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, um veículo Chevrolet Ônix, com placas de Seropédica, que possuía registro de propriedade indébita.