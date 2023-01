PRF recupera carro com registro de apropriação indébita na Dutra - Diário do Vale

PRF recupera carro com registro de apropriação indébita na Dutra

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2023, 14:15 horas

Barra Mansa – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram na manhã deste sábado (14), em Barra Mansa, um veículo com registro apropriação indébita. A abordagem aconteceu no km 293 da Rodovia Presidente Dutra. Durante uma abordagem a um Chery/Tiggo 8 Turbo GDI de cor prata, os agentes suspeitaram e após consulta ao sistema, foi identificado um registro de apropriação indébita do veículo.

O motorista alegou ter adquirido o veículo há três dias de um amigo que realiza revenda de automóveis e que não sabia sobre o registro de apropriação indébita. A ocorrência foi registrada na 90ª DP.