PRF recupera carro com registro de apropriação indébita na Serra das Araras - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 17:21 horas

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram na manhã desta sexta-feira (3), na Serra das Araras, um veículo com registro de apropriação indébita. A abordagem aconteceu no Km 233 da Rodovia Presidente Dutra. Durante abordagem a um Fiat Mobi Like, os agentes realizaram uma consulta ao sistema e foi identificado um registro de apropriação indébita do veículo.

O motorista, que era o único ocupante do veículo, alegou que não sabia sobre o registro. A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí).