PRF recupera carro furtado em Barra Mansa

Matéria publicada em 17 de maio de 2022, 10:07 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais recuperaram na segunda-feira (16), um Fiat Uno que foi furtado no mesmo dia em Barra Mansa. O veículo foi abandonado na Via Dutra, Km 286, sentido São Paulo, e estava localizado a um quilômetro de distância do posto da PRF, às margens da rodovia, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os agentes devolveram o carro ao seu proprietário. O registro da recuperação do veículo furtado foi feito na Delegacia de Barra Mansa.