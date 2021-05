PRF recupera carro roubado em Resende

Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 07:52 horas

Resende – O Gol preto, com placa de Belo Horizonte, roubado e utilizado numa tentativa de assalto, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal no final da noite dessa segunda-feira (24), na Via Dutra, em Resende. O veículo, estava abandonado no acostamento do km 299 da rodovia e apresentava danos do lado direito, possivelmente, ocorridos numa tentativa de assalto em Floriano, distrito de Barra Mansa.

Segundo a ocorrência policial, agentes foram alertados de que homens armados ocupando um Gol preto, tentaram assaltar uma mulher, jogando o carro contra o veículo que ela dirigia, na tentativa de forçá-la a parar. Um policial militar reformado, amigo da vítima da tentativa de assalto, disse que a mulher conseguiu escapar e parar em segurança em um posto de combustíveis. O carro recuperado pela PRF é um clone de um Gol preto emplacado em Bananal (SP). O veículo foi roubado no último dia 15, em Resende.