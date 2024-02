PRF recupera em Resende moto furtada em Volta Redonda

Resende – Policiais da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram nesta sexta-feira (16) uma motocicleta Honda CG 160 FAN. A abordagem aconteceu no Km 310 da Dutra, em Resende. De acordo com a PRF, o condutor estava de chinelos e a motocicleta, sem os retrovisores. O rapaz, de 20 anos, não tinha habilitação para conduzir. Além disso, algumas partes da moto estavam com marcas de adulteração e não correspondiam ao padrão da montadora.

Os agentes descobriram que o veículo havia sido furtado em março de 2023, em Volta Redonda. Questionado, o condutor disse que teria comprado a moto de um desconhecido, pelo valor de R$ 8,5 mil, em Barra Mansa – o valor teria sido paga em parcela única.

O rapaz foi detido sob suspeita de receptação de veículo e encaminhado à 89ª Delegacia de Polícia (Resende). A moto foi entregue à Polícia Civil.