PRF recupera na Dutra carro roubado em Angra dos Reis - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2023, 08:37 horas

Barra Mansa – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram na noite desta sexta-feira, 6, em Barra Mansa, um veículo com registro de roubo. A abordagem aconteceu no km 280 da Rodovia Presidente Dutra. Durante uma abordagem a um Fiat/Toro Rancho AT9 4X4, de cor prata os agentes suspeitaram e após consulta ao sistema, foi identificado um registro de roubo do veículo na cidade de Angra dos Reis.

O motorista alegou ter comprado o veículo em uma agência na cidade de Angra, mas que não conseguiu transferir a documentação para seu nome. A agência teria fechado, sem que a transferência fosse feita.

A ocorrência foi registrada na 90ª DP.