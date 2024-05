PRF recupera na Dutra em Itatiaia carro furtado no Rio

Itatiaia – Agentes da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal recuperaram na noite de terça-feira (21), na altura do km 342, da Via Dutra, em Itatiaia, um veículo com placas de São Paulo, que havia sido furtado em agosto de 2022 no Rio.

Segundo informações obtidas pela reportagem os policiais realizavam patrulhamento pela rodovia quando abordaram o veículo, no qual estavam os dois homens, sendo o condutor de 61 anos e o passageiro de 62 anos e ao realizarem consultas protocolares identificaram que havia um registro de furto do carro.S

Quando foi questionado sobre a origem do carro, o motorista alegou que o mesmo era alocado pela empresa na qual ele trabalha. Como ele não apresentou nenhum documento que comprovasse o aluguel, tanto o condutor, quanto o passageiro foram detidos e encaminhados para a 99ª Delegacia de Polícia Civil (Itatiaia),onde foi registrada a ocorrência e registrado os procedimentos legais de recuperação do veículo.