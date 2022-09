PRF recupera na Via Dutra carro furtado

Matéria publicada em 10 de setembro de 2022, 08:28 horas

Resende – Durante ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico nesta sexta-feira, dia 9, na altura do km 298 da Dutra, em Resende, uma equipe da PRF teve a atenção voltada para um veículo VW/Gol, cor vermelha, com placas de Volta Redonda.

Os agentes abordaram o veículo, que estava com dois ocupantes. O condutor, de 33 anos, informou que o carro seria de propriedade do passageiro, de 60 anos, e que estaria apenas dirigindo para ele.

Em consulta aos sistemas foi verificado que o nome do proprietário que consta no registro de licenciamento do veículo não condizia com o do passageiro e havia uma restrição de furto para o veículo registrada em 08 de janeiro de 2021.

Diante dos fatos, os dois homens foram detidos e a ocorrência encaminhada para a 89ª DP (Resende) para as providências cabíveis.

Mandado de prisão em aberto

Em outra ação da PRF, ainda na sexta-feira (9), na altura do km 298 da Dutra, também em Resende, os agentes abordaram um Fiat/Siena Essence 1.6, com placas do Rio de Janeiro, tendo como condutor um homem de 43 anos.

Ao ser realizada consulta nos sistemas disponíveis foi constatado haver um Mandado de Prisão aberto em desfavor do indivíduo por não pagamento de pensão alimentícia, emitido pela 4ª Vara de Família da Regional de Madureira no Rio de Janeiro, em 01/09/2021 com validade até 08/06/2025.

Devido aos fatos, foi dada voz de prisão ao homem e a ocorrência encaminhada para a 89ª DP (Resende) para registro do cumprimento do Mandado de Prisão.