PRF recupera na Via Dutra, em Barra Mansa, veículo roubado em Duque de Caxias - Diário do Vale

PRF recupera na Via Dutra, em Barra Mansa, veículo roubado em Duque de Caxias

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 11:18 horas

Barra Mansa – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na noite desta sexta-feira (10) um veículo com placa de São José dos Campos/RJ. O carro – um Hyundai HB20 – estava parado no acostamento quando os policiais abordaram o condutor, um homem de 33 anos e um passageiro, de 25 anos. Eles disseram aos agentes que o veículo havia dado pane, e por isso estavam parados. Também disseram que pegaram o carro emprestado com um colega em São João de Meriti, onde residem, e estariam a caminho de São Paulo.

Segundo a PRF, o veículo possuía indícios de adulteração nos itens de identificação. Ao inspecionarem o carro, os policiais descobriram tratar-se de um clone de um veículo licenciado em Goiânia/GO. Ainda de acordo com os agentes, o carro teria sido roubado em janeiro deste ano em Duque de Caxias/RJ. Os homens foram detidos por receptação de veículo roubado e encaminhados à 90ª DP (Barra Mansa), onde o caso foi registrado.

Veículo era clone de carro licenciado em Goiânia/GO

Foto: PRF