Matéria publicada em 11 de outubro de 2021, 10:51 horas

Abordagem aconteceu na noite de ontem (10), no km 292

Porto Real – Um homem foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite de ontem (10), no km 292 da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real, suspeito de apropriação indébita de um veículo alugado. Ele conduzia um Fiat/Mobi, e foi abordado às 19h45, pela equipe da 7ª DEL PRF, durante Operação Nossa Senhora Aparecida 2021.

Segundo um agente, durante a fiscalização foi observado que o veículo, que também estava ocupado por uma passageira, estava com os pneus em mau estado, com desgaste excessivo da banda se rodagem. Em consulta aos sistemas, foi possível constatar que o veículo possuía um registro por apropriação indébita feita por um representante de uma empresa de locação.

Perguntado sobre a procedência do veículo, o condutor alegou aos agentes que havia tomado sua posse em uma agência em Praia Grande/SP, no dia 07/10/2021, e que o contrato teria sido firmado no nome de seu irmão. A PRF afirma que foi verificado que o registro de apropriação indébita havia sido lavrado no dia 30/09/2021. Após a constatação, o condutor, que não teve a idade divulgada, foi detido com base no Art. 168 do CP – Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A ocorrência foi encaminhada para delegacia de Porto Real para os procedimentos cabíveis e registro da recuperação do veículo; que será devolvido à legítima proprietária, a locadora de veículos, posteriormente.

”Apropriação indébita é o crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário. O criminoso recebe o bem por empréstimo ou em confiança, e passa a agir como se fosse o dono”, destacou um agente da PRF, que acrescentou que a equipe fez contato com a locadora para confirmar o registro da apropriação indébita e a não devolução do veículo, antes de encaminhar a ocorrência; fato confirmado no contato com a locadora.