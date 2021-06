PRF recupera veículo com registro de roubo na Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 08:39 horas

Renault/Sandero havia sido locado por casal que não sabia da situação, diz PRF

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais recuperaram, na noite de quarta-feira (9), um veículo Renault/Sandero, com placas de Belo Horizonte (MG), com registro de roubo, durante abordagem na altura do km 287 da Dutra, em Floriano. O veículo estava locado para um casal de namorados, que, segundo a PRF, não tinham conhecimento do caso. Após recuperação, o veículo ficou apreendido na 90ª DP de Barra Mansa.

De acordo com os agentes, a equipe de reforço da 7ª DEL PRF abordou o veículo às 19h no trecho e, ao realizar consulta aos sistemas disponíveis, descobriram o registro. A PRF relatou que o condutor de 23 anos, acompanhado da namorada de 27, alegou ter locado o veículo de uma empresa conhecida no mercado, em São Paulo, para irem até o Rio de Janeiro; tendo inclusive, apresentado o contrato de locação feito na manhã dessa quarta-feira (9).

Os policiais verificaram o contrato de locação, onde foi constatado se tratar de documento legítimo. Mas, durante pesquisa, verificaram registro de roubo do veículo em 28/05/2021, não havendo qualquer registro de recuperação do mesmo. Mediante a constatação, a ocorrência foi encaminhada para delegacia de Barra Mansa. O casal foi ouvido e liberado, pois, segundo a PRF, alugou o veículo de boa fé, de forma idônea.

”O casal fez contato com a empresa locadora do veículo para ser providenciado o deslocamento até o Rio. A empresa não informou o motivo do veículo ainda estar com registro de roubo, não ter sido feito o registro de recuperação até na data de hoje, nem porque este veículo – com restrição – foi locado para o casal. Provavelmente, a empresa fez o registro quando ocorreu o roubo, e, de alguma forma, localizou o veículo, mas não fez o trâmite legal de registrar a recuperação do veículo, mantendo-o no seu pátio. Talvez, por algum engano, fizeram a locação para o casal, o que causou todo este transtorno, tendo que ir até à DP para explicarem o motivo de estarem com um veículo roubado, tendo que aguardar outro meio para se deslocarem, atrasando a viagem e passando por momentos estressantes”, disse um agente.