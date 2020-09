PRF recupera veículo de locadora com alerta de fraude

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 10:37 horas

Dois homens, de 26 e 32 anos, foram presos; flagrante aconteceu na altura altura do km 236 da Via Dutra, em Piraí

Piraí – Dois homens, de 26 e 32 anos, foram presos por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite dessa terça-feira (29), em Piraí, após serem flagrados com um veículo, modelo VW/Tiguan, de propriedade de uma empresa de locação, com alerta de fraude.

De acordo com a PRF, a dupla foi abordada na altura altura do km 236 da Dutra, durante ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico. Os agentes afirmam que durante consulta pela placa, verificaram a origem do automóvel e constataram que havia um alerta por parte da locadora – através de um sistema de gerenciamento de fraudes – , que o mesmo havia sido locado no dia 15/09/2020 com data de entrega no dia 21/09/2020, e que não havia sido devolvido.

Ainda de acordo com a PRF, foi constatado que a dupla é do Paraná e que o veículo havia sido locado em nome de outra pessoa. A PRF afirma que os suspeitos alegaram que haviam alugado o carro em particular, através de um site na internet. ”Durante revista no interior do veículo, foi encontrado o contrato de locação em nome da outra pessoa e documentos referentes a outro veículo similar ao locado, com mesma cor, marca e modelo”, disse um agente.

Após a constatação, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para 94ª DP (Piraí) para recuperação do veículo e posterior restituição à locadora proprietária. Segundo a PRF, na delegacia, foi constatado que o veículo havia sido locado pelo condutor preso, tendo usado um documento falso em nome de outra pessoa para fazer o contrato de locação. ”Fato constatado através dos registros da locadora, que guarda imagens dos documentos apresentados para a locação”, afirma a PRF.

Os suspeitos permanecem presos. Já o veículo, será restituído à empresa proprietária. De acordo com os agentes, a Polícia Civil seguirá com as investigações, a fim de apurar o cometimento de outros crimes, como a clonagem de veículos, por exemplo.

”A suspeita era de que estariam levando este veículo para fazer a clonagem. Iriam adulterar os item de identificação utilizando os dados do documento do outro veículo similar. Foi verificado que a documentação era de um outro veículo que estava acidentado. Então, deveriam utilizar esses dados para montar o clone no veículo da locadora, que não havia sido devolvido. A PRF conseguiu recuperar o veículo antes que fosse feita a clonagem”, explicou um agente.