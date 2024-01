PRF recupera veículo e prende condutor por receptação

Piraí – Um homem foi preso por receptação no final da tarde desta segunda-feira (29), na altura do Km 233 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O veículo, um Jeep Compass, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal por possuir um registro de apropriação indébita do dia 15 de maio de 2023, em Belo Horizonte.

Durante a abordagem, o condutor afirmou aos policiais que teria pegado o carro emprestado com um amigo, em Duque de Caxias, para ir até São Paulo. Ao verificarem, os agentes notaram que o contrato de locação do veículo estava no nome de outra pessoa e não do motorista abordado.

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP, para registro da recuperação do veículo. O condutor foi enquadrado no crime de receptação, ficando preso até que pague a fiança para responder em liberdade.