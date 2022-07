PRF recupera veículo roubado

Matéria publicada em 22 de julho de 2022, 19:15 horas

Piraí – Uma equipe da PRF estava em ronda realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico, nesta sexta-feira (22), na altura do km 239 da Dutra, quando interceptou um veículo VW/Golf 1.6 Sportline, com placas de Vila Velha/ES, tendo como ocupantes um casal.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi verificado que se tratava de um clone, com vários itens de identificação adulterados, sendo o original (abordado pela PRF) de mesma marca/cor/modelo, licenciado em Seropedica/RJ, com registro de roubo em 05/02/2014 no município de Itaguaí.

O condutor, de 49 anos, alegou que adquiriu o veículo de um conhecido de Japeri há cerca de um mês. Diante dos fatos, o homem foi detido por receptação de veículo roubado e a ocorrência encaminhada para a 94ª DP (Piraí) para registro da ocorrência e recuperação do veículo roubado.