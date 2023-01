PRF recupera veículo roubado em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 07:57 horas

Resende – Policiais rodoviários federais recuperaram na tarde desta quinta-feira (12), um Chevrolet Onix Plus vermelho, em Resende.

A abordagem foi feita no km 311 da Rodovia Presidente Dutra, onde após inspeção foi constatado que se tratava de um clone. O veículo original seria de Campinas (SP) e estava com registro de roubo de agosto de 2020, no Rio de Janeiro.

O motorista, de 47 anos, afirmou ter recebido o veículo como pagamento de uma dívida. Ele foi detido e encaminhado para a 89ª DP, para registro da ocorrência.