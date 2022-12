PRF recupera veículo roubado na Via Dutra

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 19:05 horas

Piraí – Policiais rodoviários federais recuperaram na tarde desta terça-feira (29), no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, uma HB20s prata. O veículo havia sido roubado em 22 de julho deste ano, no município do Rio de Janeiro.

Durante a abordagem, os policiais constataram sinais de adulteração e descobriram o crime. O suspeito foi conduzido à 94ª DP.