PRF recupera veículo roubado

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 19:30 horas

Piraí- Nesta sexta-feira (15), no km 227 da Dutra, posto PRF Caiçara, uma equipe estava realizando fiscalização de veículos, quando abordou um veículo I/Kia Sportage EX2 OFFG4, com placas de Nova Iguaçu/RJ, com dois ocupantes, o condutor de 49 anos e o passageiro, de 57 anos.

Como o veículo não estava no nome do condutor, foi realizada uma inspeção veicular minuciosa, sendo observado que vários itens de identificação estavam adulterados, tratando-se de um veículo clone. O original seria licenciado em Além Paraíba/MG, possuindo registro de roubo em 20/06/2021, no Rio de Janeiro.

Questionado, o condutor alegou que desconfiava que o veículo fosse um clone, e que estaria o levando para apresentar na Cidade da Polícia para perícia e realização dos trâmites necessários, apresentando o passageiro como seu advogado, mas, não portava qualquer ofício ou documentação pertinente que confirmasse suas alegações.

Devido aos fatos constatados, os homens foram encaminhados junto com o veículo para a 94ª DP (Piraí), para apreciação da Autoridade Policial, recuperação do veículo roubado e os procedimentos que fossem cabíveis.

Ninguém ficou preso, pois o delegado entendeu que o homem agiu de boa fé, ou seja, adquiriu o automóvel sem saber do ilícito.