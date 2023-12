PRF reforça fiscalização nas rodovias do estado do Rio com ‘Operação Natal’

Estado do Rio – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (22), a Operação Natal 2023 nas rodovias federais do Rio de Janeiro. A ação tem o objetivo de garantir a fluidez do tráfego e aumentar a segurança viária , além de coibir a criminalidade. A operação acontece até a próxima segunda-feira (25).

De acordo com a PRF, as infrações mais observadas durante as abordagens são a não utilização do cinto de segurança, do capacete e de dispositivos para o transporte de crianças. Por isso, os políciais, além de fiscalizar, orientam os motoristas e passageiros sobre a importância do respeito às normas de trânsito.

A expectativa é de que haja um aumento na movimentação de veículos e passageiros nas principais rodovias federais do estado. As atividades operacionais contam com um planejamento baseado em dados estatísticos, com emprego de efetivo em pontos e horários considerados críticos para a ocorrência de acidentes.