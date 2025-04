PRF registra aumento de acidentes e mortes no feriadão

Estado do Rio – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou nesta segunda-feira (21), a Operação Semana Santa/Tiradentes, realizada nas rodovias federais do Rio de Janeiro. A ação aconteceu entre os dias 17 e 21 de abril, com foco na segurança viária e no combate à criminalidade.

Durante o período, mais de 4,5 mil veículos foram fiscalizados. Ao todo, foram abordadas 5.110 pessoas e 4.536 veículos, resultando na emissão de 4.200 autos de infração por diversas irregularidades no trânsito.

No que diz respeito à acidentalidade, a PRF registrou 81 sinistros de trânsito, que deixaram 97 pessoas feridas e causaram oito mortes. Em comparação com a operação realizada no ano passado, entre os dias 28 de março e 1º de abril de 2024, os números apontam um aumento de 5,2% no número de acidentes (foram 77 em 2024), redução de 11,8% no total de feridos (eram 110), mas um salto preocupante de 300% nas mortes (de 2 para 8 vítimas fatais).