PRF socorre mulher na Dutra

Matéria publicada em 7 de novembro de 2021, 09:06 horas

Agentes afirmam que ela foi encontrada, sozinha, com seu carro, na altura do km 302, em Resende, após ser abandonada pelo companheiro; ele era o condutor do veículo

Resende – Uma mulher de 35 anos foi socorrida por policiais rodoviários federais na madrugada deste domingo (7), na Dutra, em Resende.

Segundo um agente, por volta das 04h, uma equipe PRF da Operação Égide, em ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, avistou a mulher ao lado de um GM/Corsa, no acostamento, fazendo gestos para a viatura pedindo ajuda. A equipe parou no local e foi informada que ela era proprietária do veículo, mas não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não sabe dirigir e que estava com seu companheiro, sendo ele o condutor do veículo.

A mulher também informou que eles discutiram e se agrediram. Após o desentendimento, segundo a mulher à PRF, o homem partiu a pé pela rodovia, deixando ela para trás com o carro; sem as chaves, sem celular e sem dinheiro.

”A equipe PRF se prontificou a levá-la até a Delegacia de Polícia Civil para que efetuasse a queixa contra o companheiro, registrando um R.O., mas ela se recusou, alegando que queria ir para sua residência, apenas. Não havendo como fazer o veículo funcionar, foi solicitado um para levá-lo até um local seguro – um posto de combustíveis -, de onde, posteriormente, a proprietária o buscaria por meios próprios; tendo a equipe prestado apoio levando a mulher até a sua residência em Resende, tirando-a do local ermo onde se encontrava”, destacou um agente.