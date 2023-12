PRFs realizam caminhada para chamar atenção pela Reestruturação da categoria

Estado do Rio – Policiais rodoviários federais realizarão, nesta segunda-feira (18), uma caminhada pela Reestruturação da Carreira da categoria. O evento iniciará na Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, localizada na Rodovia Presidente Dutra.

“Será mais uma demonstração da insatisfação do efetivo com a atual situação a qual estamos. Nós, PRFs, estamos trabalhando com um esforço maior ainda neste período para reforçar a operação de GLO do Governo Federal no estado do Rio de Janeiro. Precisamos que nosso grito seja ouvido”, disse André Ramos, presidente do SINPRFRJ.

O presidente da FenaPRF, Tácio Melo, estará presente no ato, e diz que aguarda ainda para a próxima semana um posicionamento do Governo Federal. “O evento foi uma iniciativa do nosso sistema sindical, precisamos ser vistos e ouvidos. Já fazem mais de duas semanas que entregamos a nossa contraproposta ao MGI e ainda não foi sinalizada uma resposta”, afirmou.

A caminhada é organizada pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Rio de Janeiro (SINPRFRJ) em conjunto com a FenaPRF, que dará apoio logístico. Além dos policiais que são lotados na capital fluminense, o SinPRF-MG trará policiais que se voluntariaram à viajar ao Rio de Janeiro para participar da manifestação.

O horário de saída está marcado para as 9h.

Histórico

Representados pela FenaPRF e os sindicatos estaduais, os policiais rodoviários federais participaram de duas reuniões específicas com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), para discutir o projeto de Reestruturação da carreira PRF, enviado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública ainda no início de 2023.

Na segunda reunião o Governo Federal apresentou uma proposta aos servidores policiais, que foi negada pelo efetivo em assembleias realizadas pelo Brasil por ter sido considerada muito aquém do que a categoria pleiteia na negociação.