Parque Aquático de Volta Redonda espera aumento de público

Volta Redonda – Com o início da primavera nesta sexta-feira (22), as altas temperaturas vão se tonar mais presentes nas próximas semanas. Em Volta Redonda, uma opção gratuita para os moradores se refrescarem no calor e curtir um dia de lazer em família é o Parque Aquático Municipal, na Ilha São João. De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), em dias mais quentes o público que frequenta o espaço costuma aumentar consideravelmente, em relação a dias mais amenos.

“Durante a semana, a quantidade de frequentadores é maior, por conta das aulas de natação, hidroginástica. Aos fins de semana, quando as piscinas são só para lazer, o parque recebe cerca de 600 pessoas, principalmente em dias mais quentes. E esse número deve aumentar, pois a procura pelo exame dermatológico tem sido grande. Na semana passada, por exemplo, fizemos 750 exames”, explicou o coordenador do Parque Aquático, Wagner Rogério de Oliveira.

Para quem já tem cadastro e precisa renovar os exames dermatológicos semestrais (exigidos para frequentar as piscinas), o Parque Aquático está com novos horários: de segunda até quinta-feira estão disponíveis 750 vagas, divididas em cinco horários, e a cada horário são distribuídas 150 senhas.

Os exames são feitos na sede do parque, que fica na Ilha Pequena (ao lado da Ilha São João), na Rua Alexandre Polastri Filho, bairro Voldac. É obrigatório uso do traje de banho e unhas livres de esmalte. Os dias e horários são: segunda-feira, às 13h30; terça-feira, às 14h; quarta-feira, às 8h e às 13h30; e quinta-feira, às 14h.

Lazer com proteção

Assim como é importante e necessário o exame dermatológico, também é preciso cuidar da pele na hora de aproveitar as piscinas do Parque Aquático. A previsão da meteorologia para os próximos dias é de temperaturas variando entre 19 e 38 graus, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), e o público que vai frequentar o parque deve tomar alguns cuidados para evitar doenças na pele.

A dermatologista Lena Manzoni, que atua no Apoio Técnico da Atenção Primária, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), orienta que é importante os frequentadores fazerem uso do filtro solar ao se expor ao sol.

“Principalmente em crianças e repassar a cada duas horas, ou cada vez que entrar na água. Inclusive existem blusas com filtro solar que são muito práticas, principalmente para crianças. Também é importante ingerir muito líquido e não ficar muito tempo se expondo ao sol, usar chapéus e óculos de sol com a proteção UVA/UVB”, acrescentou a dermatologista.

Piscinas abertas para lazer de terça a domingo

O Parque Aquático Municipal tem três piscinas: uma para lazer (social), outra voltada para as crianças e uma olímpica. As piscinas estão abertas para o lazer de terça a sexta-feira, entre 11h e 17h, e nos fins de semana, as piscinas recebem o público a partir das 8h. Além disso, a estrutura conta com vestiários e cantina; parte administrativa da Smel; sala de professores; e uma para os exames médicos.

Para frequentar o espaço é necessário apresentar carteirinha do parque, acompanhada de documento de identidade com foto e exame dermatológico em dia; menores de 14 anos só podem frequentar acompanhados dos pais; entre 14 e 17 anos podem frequentar sozinhos com autorização assinada pelo responsável na secretaria.

O atendimento ao público na secretaria é de segunda a sexta-feira, de 8h até 11h45, e das 13h às 17h. Para fazer a carteirinha é necessário apresentar Documento de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Comprovante de Residência em Volta Redonda, além de agendar o exame dermatológico.

Natação e hidroginástica – O Parque Aquático sedia aulas de natação e hidroginástica para adultos e crianças em diversos horários. Os interessados em participar podem ligar para a secretaria do parque pelo telefone (24) 3339-2480 para saber se há vaga.