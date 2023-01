Primeira Colônia de Férias do 28° BPM termina nesta sexta - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2023, 19:40 horas

Volta Redonda – O 28° Batalhão de Polícia Militar realizou, nos dias 17, 19 e 20 de janeiro, sua primeira Colônia de Férias. O projeto é destinado aos filhos dos policiais militares da unidade.

No primeiro dia (17), foram recebidas as crianças na faixa etária de 06 à 08 anos. O evento continuou nesta quinta-feira (19) com a inclusão das crianças de 9 à 12 anos e encerra nesta sexta-feira (20).

As policiais femininas do Batalhão do Aço foram direcionadas para dar todo apoio no trato com as crianças durante o evento.

Além das várias brincadeiras e atividades de integração com as crianças, também foram realizadas atividades educativas como o “escovódromo” cedido pela Unifoa. Na atividade, as responsáveis pelo serviço de odontologia do Batalhão, Tenente dentista Ana Luísa e Tenente Andrade, deram às crianças instruções de como realizar a correta escavação dos dentes e cuidados básicos essenciais da saúde bucal.

“O evento tem sido um sucesso. É muito gratificante para nós podermos proporcionar essa proximidade entre as crianças e a nossa instituição Policial Militar.Agradecemos aos pais que nos confiaram está grande oportunidade de estar cuidando de nossas crianças.”, comentou o subtenente Amancio.

O evento era uma antiga idéia do Cel. Martins que colocou em prática através da Seção de Relações Públicas do 28° BPM (P5), chefiada pelo Subtenente Amancio e em parceria com a Unidade de Saúde do Batalhão (UPS) com equipe coordenada pela Tenente Psicóloga Juliana Araújo.