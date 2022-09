Primeira edição da Expo Queijo Vale do Café será realizado em Valença entre sexta a domingo

Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 17:38 horas

Evento terá início na próxima sexta-feira, 9 de setembro, na Praça Visconde do Rio Preto (Jardim de Cima)

Valença- A cidade de Valença tem histórias para contar através da culinária e um dos elementos especiais é o queijo. Com isso, foram criadas alternativas com segmentos destinados a produção do Queijo Artesanal. E agora, surge a primeira edição da Expo Queijo, uma feira com a oportunidade de girar a economia local, promover o turismo gastronômico, enriquecer a programação cultural oferecida à população, além de ser oportunidade para consolidar a cidade de Valença como polo produtor do Queijo Artesanal na região.

O evento terá início na próxima sexta-feira, 9 de setembro, na Praça Visconde do Rio Preto (Jardim de Cima) e vai até domingo dia 11/09. No mesmo espaço estará funcionando a Feira de Artesanato que terá abertura oficial às 14 horas e a da Expo Queijo será às 17 horas, com a presença do Prefeito Fernandinho Graça, autoridades e convidados. De acordo com informações da Subsecretária de Cultura Juliana Ribeiro, o público irá curtir atrações musicais, culturais, degustação, venda de queijos, gastronomia, chopp artesanal, comidas típicas, food trucks e a vendas de diversos produtos de artesanato durantes os três dias de festa.

A Expo Queijo é uma realização da Prefeitura de Valença em parceria com a UNIFAA, SICOOB, ACIVA, Vale do Café e o SIMPOA -Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, e passa a fazer parte do calendário de eventos do município.

O Secretário de Cultura e Turismo, o Vice-Prefeito Hélio Suzano comentou que expectativa é que passem centenas de pessoas durante o final de semana, entre produtores, queijeiros, demais profissionais da cadeia do queijo e do agronegócio e visitantes. “Com apoio do Prefeito Fernandinho Graça e nossos parceiros, estamos realizando um trabalho para valorizar o serviço dos produtores e será um evento completo com música boa, artesanato e muito queijo para toda a população estar conhecendo”, ressalta.

Confira a programação dos Shows:

Dia 9 de Setembro – Sexta-feira

18h – Pressão do Forró Sertanejo

21h – Mary janeiro

Dia 10 de Setembro – Sábado

18h – Choro em Conserva

21h – Colina Rádio

Dia 11 de Setembro – Domingo

18h – Boteco dos Amigos

20h – Dados e Viciados