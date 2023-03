Primeira etapa de reforma e ampliação da UPA Santo Agostinho entra em fase de conclusão - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de março de 2023, 15:34 horas

Volta Redonda – As obras de reforma e ampliação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas do Santo Agostinho, em Volta Redonda, entraram em fase de conclusão da primeira etapa. Os investimentos provenientes do Governo do Estado são de R$ 2,7 milhões e a expectativa é que os trabalhos continuem até julho.

De acordo com o coordenador administrativo da UPA, Alex Martins, a revitalização do espaço está em um bom ritmo de trabalho e a previsão é que toda a concretagem do piso ocorra até esta sexta-feira (24), com a colocação de pisos tendo continuidade a partir da próxima semana.

“Trata-se de uma nova UPA. Com uma série de melhorias; teremos uma nova climatização em todas as salas, com aquisição e modernização de equipamentos, com objetivo de proporcionar melhores condições de atendimento a pacientes e também profissionais. Estou rotineiramente acompanhando as obras com a equipe técnica de arquitetura da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Estamos trabalhando intensamente para, em breve, entregar a nova UPA para a nossa população”, enfatizou Alex Martins.

Com as obras, a capacidade de atendimento deve aumentar em mais de 45%. Hoje, em média, são realizados cerca de 170 atendimentos por dia. Com a entrega da revitalização, o espaço terá capacidade para atender 250 pacientes diariamente.

Além da ampliação, haverá a substituição de itens de acabamento já desgastados com o tempo; nova climatização em todas as salas; modernização da sala de raio-x; criação de um Setor de Laboratório para maior velocidade nos resultados e apoio aos médicos; será implantado também o Setor de Esterilização, evitando deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhará também uma nova e moderna recepção para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação.

Atendimentos provisórios

Por conta das obras, os atendimentos estão sendo realizados em uma unidade provisória na Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), que fica na rua atrás da UPA. Em casos graves, é importante que a população procure as unidades de urgência e emergência: o Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado; e Hospital Dr. Munir Rafful, no Retiro.