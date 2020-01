Primeira fase da Copa do Brasil tem datas, locais e horários definidos

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2020, 17:07 horas

São Paulo – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na sexta-feira (10) a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil 2020. A etapa inicial da competição acontecerá entre os dias 5 e 13 de fevereiro e terá apenas jogos de ida, com vantagem do empate dos visitantes.

Serão 80 times disputando a primeira fase, entre os destaques estão Atlético-MG, Cruzeiro, Sport, Fluminense, Vasco e Coritiba.

O Galo enfrentará o Campinense-PB, fora de casa, no dia 12. Mesma data que o Sport pega o Brusque, o Vasco duela com o Altos-PI, o Fluminense joga com o Moto Club-MA, e o Coritiba entra em campo contra o Manaus-AM, todos também jogarão longe de seu torcedor.

Um dia depois, será a vez do Cruzeiro finalizar os jogos desta etapa da Copa do Brasil, diante do São Raimundo, em Boa Vista.

Os classificados avançarão para a segunda fase, que também será disputada em jogos únicos, mas decidida nos pênaltis em caso de empate.