Primeira fase do décimo festival de teatro do Grupo Estudarte começa na segunda-feira - Diário do Vale

Primeira fase do décimo festival de teatro do Grupo Estudarte começa na segunda-feira

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2022, 14:11 horas

Volta Redonda – Na próxima segunda-feira (12), a partir das 19h, o grupo cênico Estudarte lança a primeira fase de seu X Festival de Teatro, no Centro Cultural da Fundação CSN, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Em sua primeira fase, a trupe apresentará quatro textos em ensaio aberto com entrada franca, onde a plateia poderá presenciar como funciona os bastidores de preparação do elenco dentro de um trabalho cênico.

“É a fase onde já estamos ensaiando com figurinos, caracterização e objetos dentro do próprio cenário. Apresentaremos quatro dos dez textos que estarão na segunda fase, programada para fevereiro”, adianta Rodrigo Hallvys, diretor geral do grupo.

Segundo o diretor, as alterações ocorreram como forma de adaptação às mudanças trazidas durante 2022.

“Estamos com três oficinas de atores no Gacemss, um total de vinte atores estará em cena. Como tivemos um ano atípico de retorno das atividades abertas a público, todas as companhias de teatro prepararam trabalho para fim de ano e isso cria uma agenda disputada para o público. Quando soubemos que a Copa do Mundo foi jogada para esse período também, decidimos fazer ensaio aberto neste ano e jogar nosso festival para fevereiro, abrindo o calendário de fluxo teatral dem 2023”, detalha Hallvys.

Já sobre os textos, o Estudarte lançará mão de um drama na abertura e, logo após, uma sequência de três comédias. A noite começará com ‘Sentimentos partidos’, escrito neste ano por Hallvys, abordando três marcantes despedidas que rompem relações de forma a mexer com público. Em seguida entrará em cena o cômico esquete caipira ‘Papo de muié’, onde as duas personagens discutem sobre carência por relacionamento amoroso de forma divertida. O esquete foi lançado no Rio de Janeiro em 2014, durante a década que Rodrigo residiu na capital e agora o diretor traz o texto para o Sul Fluminense.

Logo após voltará aos palcos a comédia ‘Árvore Genealógica’, uma adaptação de Rodrigo Hallvys para o cômico texto literário de Luiz Fernando Veríssimo, onde um filho chega entra na sala de casa para contar as novidades para sua mãe e ela precisa se adaptar rapidamente a uma chuva de informações inesperadas.

Encerrando com chave de ouro, a famosa e premiada comédia ‘Mulheres desesperadas’, lançada em 2008 e que já viajou para teatros fora da região trará três novas atrizes junto ao Filipe Xagas na formação do elenco. A comédia recebeu enxertos e está com maior duração, potencializando as quatro personagens e prometendo ainda mais gargalhadas com suas excentricidades.

-São quase vinte anos desde a fundação do Estudarte e este festival atravessa uma forma de comemorarmos tudo isso – finaliza o diretor, lembrando que em março a trupe completará suas duas décadas de vida.

Uma segunda-feira com ótima oportunidade cultural para quem busca algo diferenciado para se divertir.

Serviço

X Festival de Teatro do Estudarte – 1ª fase (Ensaio aberto). Dia 12 de dezembro (segunda-feira), às 19 horas, Centro Cultural da Fundação CSN.

Direção geral: Rodrigo Hallvys

Assistente de direção: Maycon Lendel

Produção executiva: Filipe Xagas, Gabi Cantto, Ramon Amorim e Rodrigo Hallvys

Fotografia: Maycon Lendel

Produção: RH Soluções Artísticas

Realização: Grupo Cênico Estudarte

Rede social: @grupoestudarte

Elenco

SENTIMENTOS PARTIDOS – Anderson Magnus, Bea Alqui, Iaci Anitelli, Raíssa Lira e Roni Souza.

PAPO DE MUIÉ – Estela Vieira e Lívian Helena.

ÁRVORE GENEALÓGICA – Pedro Domiciano e Ramon Amorim.

MULHERES DESESPERADAS – América Possidente, Ana Azula, Carol Pratti e Filipe Xagas.