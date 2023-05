Primeira mulher a ocupar posição de supervisora máster trainer da Nissan é egressa do UGB-FERP

Matéria publicada em 4 de maio de 2023, 11:33 horas

Joice Moreira, de 30 anos, é formada em Engenharia de Produção e trabalha há nove anos no Complexo Industrial de Resende

Tradição, modernidade e qualidade do ensino sempre foram os pilares do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP), cujo objetivo é formar alunos preparados para ingressarem em diversas áreas do mercado de trabalho. Uma prova disso é a ex-aluna Joice Moreira, de 30 anos. Formada em Engenharia de Produção pelo UGB-FERP, ela é a primeira mulher a ocupar a posição de supervisora máster trainer da montadora Nissan, no Complexo Industrial de Resende.

Joice ingressou no curso em agosto de 2016 e conclui em julho de 2021. Para ela, o UGB-FERP teve papel fundamental na sua carreira profissional. “A graduação foi muito importante para o meu desenvolvimento pessoal, onde me tornei mais madura e abri minha mente para os novos desafios na minha vida profissional”, ressaltou.

Joice entrou na Nissan há nove anos, onde iniciou como operadora de produção, depois Team Leader e, desde 2022, é supervisora de produção, atuando nas áreas de Performance, Kaizen e Treinamento. Em janeiro de 2023, ela foi certificada no Global Trainer Center como Master Trainer de Técnicas Básicas de Powertrain (a unidade de motores da Nissan) e, desde então, assumiu a nova função em Resende.

Durante os cinco anos de curso, o ótimo ambiente acadêmico também foi destacado por Joice como fundamental para que ela adquirisse seus conhecimentos que hoje emprega em sua função. “Foi uma convivência ótima. Cada professor com seu jeito, além de nos ensinar os conteúdos, nos ensinaram a ter comportamentos de engenheiros. A professora Maria Aparecida, o professor Túlio, o Rondinelli e o professor Anderson foram os mais marcantes na minha vida acadêmica”, reconhece a egressa.

Nesta semana, o UGB-FERP abre inscrições para o processo seletivo do segundo semestre e Joice incentiva os alunos a ingressarem em busca de cursos de qualidade, que oferecem estrutura e ensino de qualidade aos alunos.

“Aproveite cada segundo desse momento único que é estar dentro da universidade, que é um lugar onde você aprende, cresce e amadurece. Obrigada UGB por fazer parte da minha história de desenvolvimento”, afirmou.

Coordenador do curso de Engenharia de Produção, Anderson Ribeiro parabenizou Joice pelo seu sucesso profissional. “Observar uma ex-aluna alcançando esse crescimento profissional é uma prova da qualidade do nosso curso e da nossa instituição. Estamos formando profissionais com habilidades excepcionais para desenvolver todo o seu potencial”, salientou.