Primeira ‘Rua de Compras’ do ano é realizada na Amaral Peixoto

Volta Redonda – A primeira edição de 2024 do projeto ‘Rua de Compras’ aconteceu neste domingo (7) no centro comercial da Avenida Amaral Peixoto, um dos mais importantes do município. O evento é uma parceria da Prefeitura de Volta Redonda, da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas).

Mesmo com o domingo de sol quente, milhares de pessoas compareceram ao evento e aproveitaram para fazer compras a preços promocionais, além de receber e participar dos serviços e atrações culturais oferecidas pelo projeto.

Além de todas as lojas abertas, a Amaral Peixoto foi ocupada com ações gratuitas sociais da prefeitura, de esporte, cultura, diversão com brinquedos para a garotada e serviços de saúde. Além de música, com a Banda e Coral municipal de Volta Redonda, que fizeram a abertura, teve ainda participações do Grupo Falcões de Aço Moto Clube, do Jeep Clube e exposição de carros antigos.

O evento recebeu uma praça de alimentação com foodtrucks e o Espaço de Adoção ‘Família Animal’, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, disponibilizando animais para adoção.

O comércio da Amaral Peixoto é um dos mais tradicionais da região e concentra lojas com produtos variados, entre roupas, calçados, eletrodomésticos e eletrônicos e artigos para a casa.

O deputado Munir Neto, que tem uma loja de produtos esportivos na Amaral Peixoto, disse que o Rua de Compras ajuda a revitalizar o comércio de onde é realizado. “O comércio é o maior empregador da cidade e nós buscamos sempre incentivar o seu crescimento. Este evento atende ao comerciante, ao comérciário e o mais importante, a população, com atrações e atividades. As lojas oferecem mercadorias de qualidade e ótimos preços”, destacou o deputado.

O assessor e coordenador do evento por parte da Prefeitura, Rogério Loureiro, disse que a “Rua de Compras” recebe apoio irrestrito do Governo Municipal. “É sempre bom ver a população de Volta Redonda se reunindo para apoiar os negócios locais e desfrutar de um dia de diversão e compras. Eventos como esse são uma maneira maravilhosa de fortalecer os laços na comunidade e celebrar o comércio local”, disse o assessor.

O prefeito Antônio Francisco Neto parabenizou a todas as entidades envolvidas na realização evento. “Os comerciantes de Volta Redonda podem contar sempre com o nosso apoio. Os organizadores trabalharam com muita dedicação para fomentar ainda mais o comércio de Volta Redonda. Fico feliz em ver que nesta primeira edição deu tudo certo e já estamos preparando as próximas deste ano. Parabéns a todos”, afirmou o prefeito.

Agenda

O evento contou com policiamento da Polícia Militar e agentes do Segurança Presente e da Guarda Municipal, que atuaram durante todo o dia orientando o trânsito e garantindo a segurança. Os próximos centros comerciais a receber o projeto são: Aterrado, no mês de maio; Vila Santa Cecília em junho; no mês de julho, Santo Agostinho; Água Limpa em agosto; e Retiro em setembro.