Primeiras cirurgias por vídeo são realizadas no Hospital da Japuíba, em Angra dos Reis

Angra dos Reis –O Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) deu mais um importante passo na modernização da saúde pública em Angra dos Reis. Nesta sexta-feira (11), o principal hospital da cidade fez as primeiras cirurgias realizadas por vídeo, procedimentos chamados de videolaparoscopia. Neste primeiro momento, estão sendo realizadas cirurgias gerais e das especialidades de urologia e oncologia.

Os procedimentos por vídeo representam um avanço, tanto para os pacientes quanto para o sistema de saúde do município. Com a aquisição de uma torre de vídeo, pinças específicas e um conjunto de óticas (instrumentos com luzes e câmeras na ponta) e cabos especiais, o hospital passou a contar com equipamentos modernos que permitem intervenções menos invasivas, mais seguras e com recuperação mais rápida.

Entre os principais benefícios para o paciente estão a redução da dor no pós-operatório, menor tempo de internação, cicatrizes discretas devido aos pequenos cortes, menor risco de infecções e tempo de recuperação mais curto. Para o cirurgião, a videolaparoscopia proporciona uma visão ampliada e detalhada da área a ser operada, além de melhor ergonomia durante o procedimento.

“Agora, com essa cirurgia, tudo vai mudar pra mim, ainda mais com esse novo método, que traz mais segurança pra gente. Fui muito bem atendida, desde a recepção até a equipe da cirurgia”, comentou Ana Marfisa, moradora da Banqueta e uma das primeiras a serem operadas pelas cirurgias de vídeo do HMJ.

A adoção dessa tecnologia também traz reflexos positivos para a gestão hospitalar. A diminuição do tempo de internação e da necessidade de cuidados intensivos no pós-operatório faz com que o paciente ocupe um leito por menos tempo, otimizando os recursos e ampliando a capacidade de atendimento do hospital.

“A videolaparoscopia é uma técnica moderna e segura, que traz muitos benefícios para o paciente, como menos dor e recuperação mais rápida. Para o hospital, significa mais eficiência no uso dos leitos e na oferta de um atendimento com mais qualidade” destacou Filipe Rosa, secretário hospitalar do HMJ.

A previsão é que, futuramente, a maior parte dos procedimentos realizados no HMJ seja feita por vídeo, com exceção de casos específicos e situações emergenciais.