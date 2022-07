Matéria publicada em 11 de julho de 2022, 17:11 horas

Alunos dos colégios João XXIII e Getúlio Vargas receberam os certificados na última semana

Volta Redonda- Os 80 primeiros estudantes beneficiados pelo programa “Qualifica Fevre”, da Fundação Educacional de Volta Redonda, receberam os certificados de conclusão do curso de Qualificação Profissional em Assistente Administrativo na última semana. Durante o primeiro semestre letivo, com um total de 120 horas, estudantes dos colégios municipais João XXIII e Getúlio Vargas fizeram a capacitação para o mercado de trabalho no contraturno das aulas. Cada unidade formou duas turmas e novos alunos iniciam o curso em 08 de agosto nos colégios Getúlio Vargas, João XXIII e José Botelho de Athayde.

O “Qualifica Fevre” foi idealizado pela secretária municipal de Educação e diretora-presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Therezinha dos Santos Gonçalves, a Tetê, que morreu no domingo passado. O objetivo do programa é proporcionar aos alunos da rede pública municipal, com idade a partir de 14 anos, o primeiro contato com o mundo do trabalho. Assistente Administrativo foi o primeiro curso e incluiu aulas de Teoria Geral da Administração, Língua Portuguesa e Informática.

A professora Elita Maria Nogueira, assessora de gabinete da Fevre, lembrou que o futuro dos jovens cidadãos voltarredondenses sempre foi uma preocupação de Tetê. “O ‘Qualifica Fevre’ promove a qualificação profissional do aluno, desenvolvimento do pensamento crítico e aquisição de novas competências”, ressaltou.

A diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre, Valéria Augusta Franco de Carvalho Coelho, afirmou que “abrir portas, dar oportunidades para nossos alunos é nossa missão. A missão de ensinar e aprender para juntos construirmos um futuro de boas conquistas”, acredita.

O implementador do curso de qualificação, professor João Bosco de Oliveira Calmeto, disse que a certificação das primeiras turmas do ‘Qualifica Fevre’ é um sonho concretizado. Durante as cerimônias de formatura ele falou: “Hoje, é a primeira de muitas etapas no decorrer do processo de aquisição de conhecimentos. Este primeiro certificado profissional, vai colaborar para uma carreira brilhante no mercado de trabalho”, acredita.

A diretora Geral do Colégio João XXIII, professora Roberta de Souza Silva, parabenizou todos os alunos, desejando um futuro brilhante. “Espero que possamos oportunizar novos formandos a trilharem um caminho profissional de sucesso”.

O diretor Geral do Colégio Getúlio Vargas, professor Edmilson Silva, afirmou que a oferta de qualificação profissional aos alunos era um sonho antigo. “Fico muito feliz pelos alunos que aproveitaram a oportunidade, fizeram o curso e, agora, poderão ser além de bons alunos, profissionais capacitados”.

Os dois diretores fizeram questão de ressaltar a importância do projeto, criado e implantado pela professora Therezinha em sua gestão à frente da Fevre. “Só temos a agradecer pela dedicação e maestria como profissional da Educação”, disse Roberta. “A implementação da qualificação profissional para os alunos da Fevre é um dos legados que Tetê deixa para a Rede Municipal de Ensino”.