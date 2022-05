Primeiro de maio tem manifestações de grupos de direita e esquerda

Matéria publicada em 1 de maio de 2022, 15:56 horas

Volta Redonda – O Dia do Trabahador foi marcado por manifestações grupos de direita e de esquerda em diversos pontos do país. Em Volta Redonda, a Vila Santa Cecília recebeu, no pátio embaixo da biblioteca municipal, um grupo do PT e de partidos e outras instituições aliadas, que promoveram a defesa de suas propostas e da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República e a Praça Brasil foi ponto de partida e chegada de uma caminhada do promovida pelo grupo Vem Pra Direita, que defende a reeleição do presidente Jair Bolsonaro e a continuação das ações de seu governo. A reportagem do DIÁRIO DO VALE não recebeu informações de confrontos ou problemas de qualquer ordem em nenhuma das manifestações.

Rio

No Rio de Janeiro, manifestantes pedem melhorias nas condições de emprego e de salários no Brasil. No Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, o ato em defesa dos direitos dos trabalhadores foi convocado por sindicatos e organizações.

Também na Zona Sul do Rio, em Copacabana, ocorreu um ato a favor do presidente Jair Bolsonaro. Em Niterói, também houve outra manifestação pró-governo, com a presença do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

Brasília

Em Brasília, manifestantes ocuparam o gramado de frente ao Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios, e caminharam junto com o presidente Jair Bolsonaro – que participou do evento durante cerca de 10 minutos. Bolsonaro não fez discursos, mas transmitiu imagens em suas redes sociais.

São Paulo

Em São Paulo, os atos do Dia do Trabalhador foram realizados na Praça Charles Miller, no bairro do Pacaembu, onde um palco foi montado para receber os representantes sindicais, convidados e artistas. O encontro teve início por volta das 10h.

Os discursos e apresentações começaram pela manhã. Entre os assuntos abordados na manifestação, os trabalhadores presentes pediram políticas de valorização do salário-mínimo, geração de renda e emprego e ampliação de direitos sociais, incluindo para trabalhadores autônomos e de aplicativo.

Já a Avenida Paulista foi fechada para receber manifestantes pró-governo. Os manifestantes pedem a defesa da liberdade de expressão.

Dia do Trabalhador

O Dia do Trabalhador é uma data celebrada em vários países do mundo e que, no Brasil, é feriado nacional. O dia faz memória a uma greve de trabalhadores que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886, por melhores condições de trabalho. Por conta desta mobilização, o Dia do Trabalhador virou um marco da luta por direitos trabalhistas.

As informações de manifestações fora de Volta Redonda são da Agência Brasil