Primeiro dia do programa ‘Orgulho de Volta’ terá entrega de ônibus Tarifa Comercial Zero

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2020, 07:51 horas

Será o terceiro novo ônibus elétrico disponível para que a população de Volta Redonda possa chegar em centros comerciais

Volta Redonda – O primeiro dia do programa “Orgulho de Volta”, inaugurado na última sexta-feira (27), vai entregar o terceiro ônibus elétrico do Tarifa Comercial Zero. A entrega será nesta quarta-feira (01), às 18h, na Vila Santa Cecília.

De acordo com a proposta do programa, a intenção é realizar ao menos um investimento por dia para o município de Volta Redonda.

Na quinta-feira (02), será realizada a construção de uma cerca de 100 metros de rede de drenagem, a partir das 11h, no bairro Vila Rica.

Na sexta-feira (03), o bairro Parque das Garças vai receber melhorias e revitalização de praça por volta das 11h.

No sábado (04), o bairro Santa Rita do Zarur receberá uma obra de manutenção de escadão, por volta das 10h, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, além de uma obra de reforma do vestiário e revitalização do entorno do campo de futebol do bairro.

Já no domingo (05), o Zoológico Municipal de Volta Redonda será reaberto para visitação, às 10h.