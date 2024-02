Primeiro Encontro de Mulheres do ano acontece nesta quinta, em BM

Barra Mansa – A Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (ACIAP-BM), e o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Barra Mansa (CMEC-BM), realiza nesta quinta-feira (29), o primeiro Encontro de Mulheres de 2024. O evento, que marca o início das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, será online e está marcado para às 19h, transmitido pela plataforma Zoom. Para participar, basta acessar o link da palestra no Instagram da ACIAP-BM (@aciap_bm).

Com o tema “Atitudes Bem me Quero!”, o Encontro de Mulheres contará com uma palestra ministrada pelas renomadas irmãs Medeiros (@irmasmedeiros.palestras). Rosângela Medeiros, administradora e gestora empresarial, e Elisângela Medeiros, gestora educacional, trarão insights valiosos sobre a força do amor próprio e seu impacto nos negócios e na vida pessoal da mulher empreendedora.

A presidente do CMEC-BM, Denyse Singulani, destaca a importância do evento e convida todas as mulheres da região a participarem dessa experiência enriquecedora. “Estamos iniciando os Encontros de Mulheres de uma forma maravilhosa, com a experiência das irmãs Medeiros, abordando um tema crucial: o amor próprio. Convidamos todas as mulheres da região a participar conosco desse evento e a refletir sobre como desenvolver o amor próprio pode proporcionar crescimento e sucesso profissional e pessoal. Não perca a oportunidade de participar desse evento inspirador, estamos esperando por vocês”, convidou Denyse, reforçando que, quem não tiver acesso à plataforma, deve fazer o cadastro na mesma anteriormente, para assistir a palestra desde o início. O evento conta com o apoio da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (Facerj).

Palestrantes

Rosângela Medeiros é administradora com MBA em Gestão Empresarial e palestrante, criadora da Filosofia Bem Me Quero e Método Movimente-se, mentora de mulheres, com alunas dentro e fora do país.

Foi vencedora do Prêmio Destaque Nova Iguaçu 2021- Categoria Redes – e em 2022, na Categoria Empreendedorismo. É co-autora do livro Vozes que Ecoam, da Elas Editora.

Elisângela Medeiros é gestora Educacional, funcionária pública, palestrante especialista em Storytelling. Criadora, junto com Rosângela Medeiros, do Método Movimente-se e da Filosofia Bem Me Quero.

Publicou cinco livros infantis e participou de seis Antologias. Foi premiada internacionalmente com o livro “Lino e os Robôs”, ganhando o título de Embaixadora da Paz. Foi ainda vencedora do Prêmio Destaque Iguaçu, em 2021 na Categoria Educação, e em 2022, na Categoria Empreendedorismo.