Primeiro encontro pedagógico do MEP reúne 30 educadores

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2020, 17:16 horas

Volta Redonda – O primeiro encontro pedagógico do MEP (Movimento Ética na Política) reuniu 30 educadores ligados ao Movimento neste sábado (15). De acordo com o secretário geral do MEP, José Maria da Silva, o Zezinho, o encontro objetivou traçar as estratégias de acolhida a dezenas de inscritos nos dois núcleos de ensino do Pré-vestibular Cidadão, núcleo Retiro e Niterói. Na sua saudação de acolhida aos professores, a educadora Nirlene Pirassol, que faz parte da equipe pedagógica do Movimento, destacou a frase de Paulo Freire que foi fixada na parede da sala do MEP. “É muito bom estarmos juntos novamente, com olhar fixo e humanizado no ato de impregnar-se ao ensinar”, ressaltou a educadora.

Durante a dinâmica, os professores conheceram um pouco da trajetória do MEP, desde sua criação em 1997, e sobre os caminhos a serem trilhados no ano de 2020. Os colaboradores e ex-alunos do MEP, Davi Souza e Pedro Paulo apresentaram a nova estrutura organizacional da ‘Escola MEP’, em especial voltada à secretaria e visibilidade via página na internet.

– Acreditamos que a acolhida aos novos alunos, à melhoria das estruturas e a maior visibilidade às ações do Movimento darão um novo gás ao MEP – argumentou Pedro. Segundo Zezinho, os professores gostaram das novidades e apontaram os sinalizadores dos trabalhos para o ano.

– Nos debates bem participativos, houve consenso sobre a estrutura de horários e o foco às múltiplas realidades sociopolíticas do povo. A equipe pedagógica sistematizou os temas suscitados durante os debates a serem trabalhados junto aos conteúdos curriculares, dentre eles as informações sobre o acesso às universidades, meio ambiente, reforma previdenciária, pesquisa de campo, eleições, visitas às universidades, entre outros temas – ressaltou.

De acordo com o secretário geral, as aulas iniciam no dia 02 de março com a Semana de Sensibilização, conhecida como ‘semana cidadã’, que inclui mesas redondas e depoimentos de ex-alunos.

– Durante a semana participam operadores do direito e especialistas de diferentes áreas de conhecimento – explicou Zezinho.