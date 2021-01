Primeiro Fla-Flu de 2021 termina com vitória do Fluminense

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 23:45 horas

Yago Rocha foi oportunista e conseguiu virar partida nas prorrogações do segundo tempo

Rio de Janeiro – Com virada nos últimos minutos, o primeiro clássico Fla-Flu de 2021 termina com vitória do Fluminense, na noite desta quarta-feira (6), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Yago Rocha foi o responsável para garantir a vitória e mais três pontos para o tricolor carioca pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A.

Jogo

Assim como no jogo do Botafogo, a primeira partida de 2021 para o Flamengo poderia ter sido diferente se o Rubro-negro tivesse aproveitado mais as chances de gol. Segundo as estatísticas, durante toda a partida, o Flamengo fez 19 chutes, sendo oito a gol, já o Fluminense teve 11 chutes, sendo que cinco foram a gol. O Flamengo também foi superior na posse de bola com 73% contra 27% do visitante e mesmo assim não conseguiu garantir a vitória.

O primeiro gol da partida veio aos 39 minutos da primeira etapa, quando Everton Ribeiro cruzou de perna direita para o meio da área, onde Arrascaeta apareceu e cabeceou para o fundo do gol.

Já a virada do Fluminense veio logo no começo do segundo tempo quando Danilo Barcelos cobrou a falta para dentro da área, aos nove minutos. Luccas Claro apareceu para cabecear com força no fundo da rede. O bandeira que auxiliou na partida havia anulado o lance, mas o gol foi validado pelo VAR, árbitro de vídeo.

O segundo gol veio por volta dos 47 minutos, já nos acréscimos do final da partida, quando Yago Rocha apareceu entre Arão e Hugo Souza, e deu um toque para mandar de mansinho para a rede, virando o jogo no Macaranã.

Colocação e próxima partida

O Flamengo está na terceira colocação do Brasileirão com 49 pontos, em 27 partidas, divididas entre 14 vitórias, sete empates e seis derrotas. O clube está a sete pontos do atual líder, São Paulo, que tem 56.

Rubro-negro carioca volta a campo no próximo domingo (10), às 16h, também no Maracanã, contra o Ceará-SC.

Já o Fluminense, com a vitória, subiu para a sétima colocação, com 43 pontos, conquistando a 12ª vitória no campeonato, seguido de sete empates e nove derrotas. O tricolor joga na próxima quarta-feira, dia 13, às 21h30, fora de casa contra o Corinthians.