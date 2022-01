Primeiro lote da vacina Pfizer pediátrica chega a Itatiaia e município começa a vacinar na terça-feira

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2022, 12:37 horas

Itatiaia espera vacinar 3.277 crianças nas próximas semanas

Itatiaia- Na manhã de sábado, Carlos Sérgio Varjão, da Secretaria de Saúde de Itatiaia, e responsável pelo transporte de todas as vacinas desde o início da pandemia, recolheu em Barra Mansa o lote de 183 vacinas pediátricas da Pfizer, contra a Covid-19. De acordo com o Plano Nacional de Imunização e o Ministério da Saúde, o Estado do Rio de Janeiro sempre receberá 7.99% de todas as vacinas que o país receber, e que serão distribuídas para todos os municípios nas devidas proporções.

De acordo com o Comitê de Emergência contra COVID-19 de Itatiaia, esse primeiro lote se destinará à imunização das crianças portadoras de deficiência permanente ou com comorbidades, entre as idades de 5 anos e 11 anos, 11 meses e 29 dias. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina pediátrica da Pfizer, será de 8 semanas. O Comitê informa ainda que todas as crianças deverão ser vacinadas em companhia dos responsáveis, e que não há necessidade de prescrição médica, bem como documento de autorização para a vacinação. Deve-se aguardar 15 dias para aplicar qualquer outra vacina na criança.

De acordo com Leandro Oliveira, Secretário de Saúde de Itatiaia, para a vacinação, que terá início nessa terça-feira (18), os responsáveis pelas crianças precisarão apresentar laudo das comorbidades ou deficiências permanentes.

As crianças sem comorbidades ou deficiências permanentes começarão a ser vacinadas a partir de fevereiro.

O município de Itatiaia espera vacinar 3277 crianças nas próximas semanas, de acordo com o fornecimento de vacinas pelo Estado.