Matéria publicada em 23 de maio de 2021, 17:05 horas

Barra Mansa РO Governo do Estado vai enviar 1.170 doses de vacinas produzidas pelo laboratório Pfizer/BioNTech nesta segunda-feira (24), em Barra Mansa. O primeiro lote será destimado a imunização dos moradores com comorbidades, gestantes e puérperas, mulheres de até 45 dias após o parto com comorbidades.

A estratégia para a realização da vacinação com este tipo específico de antígeno está sendo definida, já que as vacinas precisam ser aplicadas em pouco tempo (um dia para transporte e quatro dias para aplicação).

Quando forem levadas às geladeiras comuns ou refrigeradores, as vacinas da Pfizer não podem ser congeladas novamente. Cada frasco contém seis doses que devem ser diluídas com soro fisiológico injetável, e deve ser aplicada em até seis horas.

O laborat√≥rio recomenda a aplica√ß√£o com um conjunto de agulha e seringa chamado de ‚Äúbaixo volume morto‚ÄĚ, para ter o menor desperd√≠cio poss√≠vel do l√≠quido e os vacinadores conseguirem extrair todas as seis doses de cada frasco.