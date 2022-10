Matéria publicada em 28 de outubro de 2022, 16:20 horas

Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento aproxima o UniFOA da educação empreendedora internacional

Volta Redonda – O pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento do UniFOA, Max Damas, assumiu, neste mês de outubro, o cargo de secretário executivo da MetaRed X Brasil.

Criada pela Universia, com chancela do Banco Santander, a MetaRed X é uma organização que no país tem a parceria da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior Particular (ABMES) em suas iniciativas locais. O projeto tem como foco o fomento colaborativo ao empreendedorismo em Instituições de Ensino Superior (IES) na Ibero-América.

Segundo o pró-reitor, essa participação será um caminho para que a instituição tenha contato com o que há de mais inovador na educação empreendedora dentro das IES.

“Isso vai permitir com que o UniFOA tenha possibilidade de saber, aprender, vivenciar e trocar conhecimentos com outras instituições que já estão implementando ecossistemas de empreendedorismo. Não somente pelo Brasil, mas também internacionalmente. Uma vez que o MetaRed X é vinculado a um conceito internacional”, explica Max Damas.

A iniciativa é resultado de um processo de evolução em que se fundem o trabalho anterior da RedEmprendia, cujo objetivo era promover, internacionalmente, programas de apoio ao empreendedorismo nas instituições.

A experiência de sucesso e aprendizados, gerados pela MetaRed IT, iniciativa em andamento no Brasil desde 2019, foca nos profissionais e temas relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) das IES.