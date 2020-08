Processo do plano de saúde da CSN é encaminhado para o Tribunal Regional do Trabalho

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 19:41 horas

Volta Redonda – A juíza da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, Monique da Silva Caldeira Kozlowski de Paula, encaminhou ao TRT (Tribunal Regional do Trabalho) o processo que discute a alteração do plano de saúde dos funcionários da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), aposentados e dependentes, que são atendidos pelo Bradesco Saúde.

– Entendemos que o ideal seria a discussão em primeira instância, mas estamos muito confiantes de que vamos conseguir manter a cláusula original do acordo coletivo – disse o presidente do Senge (Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda), Fernando Elias Vieira Jogaib.

Segundo o Senge, o acordo celebrado entre a CSN e os trabalhadores manteve inalterada a cláusula referente ao plano de saúde. A ação pretende que a CSN cumpra a proposta feita pelo acordo coletivo, mantendo o atendimento à saúde de seus funcionários com as mesmas características e abrangência previstas nos acordos anteriores.

– São mais de 45 mil vidas envolvidas e isso é uma discussão que envolve toda cidade. Vamos aguardar a distribuição do processo, mas estamos atuando em outras frentes, fazendo ações individuais para funcionários da ativa e aposentados – explicou Jogaib.