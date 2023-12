Processo seletivo abre 30 vagas na Ellca, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Com apoio do Sine (Sistema Nacional de Emprego) de Barra do Piraí, a empresa Ellca processo seletivo, na última terça-feira (12), para o preenchimento de 30 vagas para o cargo de eletricista. As entrevistas aconteceram no Colégio Cândido Mendes, no Centro e apoio da prefeitura de Barra do Piraí. Nos últimos meses, a cidade de Barra do Piraí recebeu uma série de processos seletivos e direcionamentos de vagas.

“Mais uma grande boa notícia para a cidade. A cidade está recebendo mais um processo seletivo. A Ellca é uma empreiteira da Light e, agora, está proporcionando para os barrenses mais oportunidades. Só tenho a agradecer pela confiança e reforçar que estamos sempre de braços abertos para novas parcerias. A cidade está, certamente, avançando”, explicou o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Barra do Piraí, Wagner Aiex.

O prefeito Mario Esteves frisou que “o governo percorreu um longo caminho até conseguir transpassar segurança para as empresas e investidores. Tudo que está acontecendo é resultado de um plano que foi estabelecido em 2017 e que ainda está em andamento. Barra está de volta ao radar das empresas. Vamos seguir, sempre ofertando oportunidades e traçando o nosso desenvolvimento”, comemorou Mário.

Contratações

Empresas como a Brasilata, MOR e CBSI (do grupo CSN), já realizaram processos seletivos na cidade. Agora, a Ellca, que faz parte do setor de distribuição de energia elétrica, também demonstrou interesse em se instalar na cidade.